Depois da final da Liga dos Campeões, há ainda muitos adeptos ingleses no Porto

Um dia depois da final, há ainda muitos ingleses na cidade do Porto. Mas a maioria vai aos poucos regressando ao país.A meio da tarde deste domingo, no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, o azul era ainda a cor dominante.

Só este domingo, mais de 30 voos partiram para Inglaterra. À saída, há quem avance com uma explicação para os habituais excessos que voltaram a acontecer.

Se a maioria está já de regresso, alguns ficam mais uns dias. Este domingo de manhã, as esplanadas da Ribeira continuavam a ser um dos locais preferidos dos adeptos ingleses.

A polícia continuou, entretanto, a estar presente nas ruas do Porto, numa altura em que, aos poucos começam a desaparecer as várias estruturas criadas para receber os adeptos ingleses.