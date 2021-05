Adeptos detidos e polícias feridos. Confrontos marcaram final da Liga dos Campeões no Porto

Este sábado à noite, houve muito trabalho para a polícia, no Porto. Registaram-se confrontos entre adeptos ingleses no final do jogo. Dois agentes foram agredidos e adeptos acabaram detidos.

Muita gente, muito calor e muita cerveja. Ainda faltavam algumas horas para o início do jogo, no sábado, e já havia confusão junto à Alfândega do Porto, onde se concentravam os adeptos do Manchester City.

Horas depois, enquanto lá dentro decorria o jogo, cá fora viviam-se as emoções. Alegria do lado do Chelsea, nos Aliados. Desespero do lado do City, na Alfândega.

Entre o apito final e a primeira tentativa de agressão ao repórter de imagem passaram quatro minutos.

À medida que a fanzone perdeu público, os adeptos foram-se misturando com os do Chelsea e a confusão espalhou-se pela cidade do Porto.

Dois polícias foram agredidos. Um dos agentes da PSP ficou ferido e teve de levar pontos na cara. Foi assistido no Hospital de Santo António.

Já quanto aos adeptos, foram imobilizados na rua. Acabaram detidos, levados pela PSP para a Esquadra do Infante.

Se uns queriam esquecer a noite de sábado, outros queriam prolongar o momento tanto quanto possível, o que também criou problemas.

Com os adeptos, de Inglaterra, vieram oito polícias ingleses. Vão continuar no Porto, enquanto os adeptos não regressarem a casa. É que a tal bolha, que traria os ingleses ao Porto e os levaria a Inglaterra no mesmo dia, foi ignorada por milhares de ingleses, que foram chegando ao longo da semana e só regressarão nos próximos dias.

