Ausência de adeptos nos estádios. Pinto da Costa diz que é "lamentável" e sugere que Costa se demita

Depois da final da Liga dos Campeões, o presidente do Futebol Clube do Porto criticou o Governo e a ausência de adeptos nos estádios.

Jorge Nuno Pinto da Costa fala em "atestado de mediocridade ao povo português" e aconselha António Costa a demitir-se.

"Ver estádios quase com metade da capacidade ocupada, em jogos estrangeiros, para os estrangeiros, e os portugueses não podem, às vezes em aglomerações maiores do que se estivessem lá dentro. Mas não se pode esperar mais, quando a responsável da DGS [Direção-Geral da Saúde] veio dizer no início desta maldita pandemia que era uma gripezinha, que dificilmente chegava cá, quando depois foi à TV aconselhar que ninguém usasse máscara", diz.

"Deixava um conselho ao senhor primeiro-ministro António Costa: demitam-nos e, se não é capaz, demita-se o senhor", concluiu.

Estas declarações surgem depois de ter sido autorizado público no estádio na final da Liga dos Campeões, entre dois clubes ingleses. Este sábado, perto de 15 mil adeptos assistiram, no Estádio do Dragão, à final da Liga dos Campeões, entre o Chelsea e o Manchester City.

