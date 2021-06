Portugal assinala pela primeira vez o Dia dos Direitos dos Animais

Assinala-se este domingo o Dia dos Direitos dos Animais. A iniciativa foi criada há 10 anos, nos Estados Unidos, mas assinalou-se pela primeira vez em Portugal. O objetivo é homenagear os animais vítimas de violência.

Em marcha, os participantes reuniram-se na Praça do Rossio, em Lisboa, e seguiram pela Rua Augusta em direção à Praça do Comércio. Em silêncio quiseram educar o público para a necessidade de acabar com o sofrimento animal.

Várias personalidades também marcaram presença, numa iniciativa que pretende unir a comunidade ativista e não ativista em defesa dos animais.

Criado em 2011, nos Estados Unidos, o Dia dos Direitos dos Animais assinala-se, atualmente, em 60 cidades. Conta com mais de 100 mil participantes e cerca de 10 milhões de pessoas que acompanham o evento nas redes sociais.