Envio de dados para Moscovo. Medina diz que “erro resultou de funcionamento burocrático”

Fernando Medina pediu desculpas públicas aos três ativistas russos que há cinco meses organizaram uma manifestação em Lisboa frente à embaixada da Rússia. O Presidente da Câmara da capital admite que a autarquia partilhou com a embaixada russa dados pessoais.

A Comissão Nacional de Proteção de Dados já confirmou à SIC que abriu um inquérito a este caso.

Em janeiro de 2021, ativistas de várias cidades do globo levantaram a voz contra Vladimir Putin, exigindo a libertação imediata de Alexei Navalny. Em Lisboa, a manifestação foi marcada para as imediações de território russo: a embaixada.

O protesto tinha sido organizado por três ativistas russos, dois deles com dupla nacionalidade. Ao partilharem os seus dados com a autarquia, que por sua vez os reencaminha para as autoridades competentes, aperceberam-se que na troca de correspondência estava também a embaixada russa e o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

A poucos meses das eleições autárquicas, Fernando Medina vê-se agora confrontado com um pedido de demissão, que o próprio recusa.