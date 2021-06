Dados de organizadores de manifestações. Bloco quer levantamento em todas as câmaras do país

São cada vez mais as reações ao caso da partilha de dados de ativistas a Moscovo.

O Bloco de Esquerda exige um levantamento do que se passa em todas as câmaras do país e para isso entregou um requerimento à Assembleia da República para que apure se os dados de todos cidadãos que convocam manifestações também vão parar às mãos dos destinatários dos protestos.

Já o CDS diz que as desculpas de Fernando Medina não chegam e tem de ser aberto um inquérito.