Mau tempo provoca queda de árvores e incêndios rurais

Quatro distritos do país estão esta quarta-feira sob aviso amarelo por causa da chuva, vento e granizo. Ontem, o mau tempo voltou a atingir várias regiões do norte e centro.

A força do vento, da chuva e do granizo foi bem audível em Montalegre. Foram feitas várias chamadas para as autoridades por causa de quedas de árvores e também de incêndios rurais provocados pela trovoada.

Em Tondela, a chuva forte veio agravar ainda mais a situação dos agricultores, depois do mau tempo do fim de semana. A autarquia quer que o Governo declare o estado de calamidade.

O mau tempo vai continuar nos próximos dias. A chuva mantém-se até ao final da semana e as temperaturas descem entre 6 e 10 graus.