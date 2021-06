Menino desaparecido em Proença-a-Velha. Pais dizem que era habitual sair de casa sozinho com a cadela

A GNR e a Polícia Judiciária procuram uma criança de dois anos que desapareceu esta quarta-feira na localidade de Proença-a-Velha. O menino terá saído de casa com uma cadela que, entretanto, já foi encontrada.

A GNR está a percorrer desde as 9:00 desta quarta-feira a zona de mato denso e caminhos tortuosos que rodeiam a casa da família de Noah, o menino de 2 anos que desapareceu em Proença-a-Velha, segundo os pais, entre as 5:00 e as 8:00 da manhã.

Às autoridades, os pais terão dito que, apesar da idade, Noah tem por hábito sair de casa sozinho com a cadela para ir ao encontro do pai nuns terrenos agrícolas muito perto da casa.

A cadela que o terá acompanhado foi encontrada a meio da tarde a cerca de 2 quilómetros de casa.

Nas redes sociais, a mãe do menino lançou um apelo, que levou centenas de pessoas para o mato à procura da criança.

A Polícia Judiciária também está no terreno, assim como a proteção civil local, para encontrar o menino de dois anos.