Criança que estava desaparecida está a ser submetida a uma avaliação médica

O capitão Jorge Massano, da GNR de Castelo Branco, confirmou à SIC que Noah, o menino de dois anos e meio que estava desaparecido desde quarta-feira, está a ser submetido a uma avaliação médica.

A criança foi encontrada hoje por populares "num setor de busca que foi alargado à tarde", avançou a GNR.

O menino tinha desaparecido entre as 5:30 e as 8:00 da manhã de quarta-feira, entre a saída do pai para o trabalho e o alerta da mãe. A população e alguns estrangeiros juntaram-se para apoiar as operações de busca.

Nas últimas horas tinham sido encontradas peças de roupa da criança, nomeadamente uns calções, uma fralda e uma bota, a cerca de 800 metros de onde tinha sido encontrada a t-shirt que o menino usava. A camisola estava junto a uma margem do rio Torto e as restantes peças de roupa foram encontradas do outro lado da margem.