Medina pediu avaliação do risco de segurança de cidadãos que viram os dados nas mãos das embaixadas

Fernando Medina confirma a partilha repetida de dados pessoais pela Câmara Municipal de Lisboa com as embaixadas. Citando os resultados preliminares da auditoria interna que encomendou, o presidente da autarquia disse que só nos últimos três anos houve 52 manifestações com exposição pessoal dos organizadores.

Medina propõe a exoneração do responsável pela proteção de dados municipal.

O autarca de Lisboa pediu ainda uma avaliação do risco de segurança a todos os cidadãos que viram os dados nas mãos de embaixadas.