Covid-19. Regime take-away ajuda o setor da restauração no Porto

No Porto, o setor da restauração teve algumas quebras na faturação no primeiro fim de semana com a restrição de horário. Em contrapartida, o regime take-away aumentou.

O concelho do Porto recuou no desconfinamento devido ao elevado risco de covid-19.

Contudo, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, por exemplo, não estão sujeitos às medidas mais apertadas. Por isso, há empresários que receiam perder algum negócio.

Com o setor da restauração a fechar portas às 22:30, o impacto nos negócios não foi considerado significativo.

Veja também: