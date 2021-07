Dever de recolhimento. PSP reforça fiscalização no Porto 

Desde as 23:00 e até às 05:00, está em vigor o dever de recolhimento nos 45 concelhos com risco muito elevado e elevado.

No Porto, a fiscalização nas ruas foi reforçada, mas não foram registadas quaisquer infrações, como relata a repórter Bárbara Lima, que falou com o comissário Vítor Gulpilhares.

O risco muito elevado em que se encontram 19 concelhos justifica um recuo no desconfinamento. Nestes concelhos o teletrabalho é obrigatório. Os espetáculos culturais terminam até às 22:30, que é também a hora de fecho dos restaurantes, mas apenas durante a semana. Aos fins de semana e feriados encerram às 15:30. O máximo de pessoas por mesa no interior é quatro e na esplanada seis. O comércio fecha às 21:00, também com mudança de horário fora dos dias úteis. Os casamentos e batizados só terão 25% da lotação e estão proibidas as aulas de grupo nos ginásios.

No mapa apresentado pelo Governo há também 26 concelhos com risco elevado. Também aqui haverá mudança de regras, com destaque para o encerramento da restauração às 22:30 e do comércio às 21:00.

Em comum, nos 45 concelhos com risco elevado e muito elevado há uma novidade: "Passará a existir uma limitação de circulação na via pública a partir das 23:00 nestes concelhos", anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Esta nova regra entra em vigor esta sexta-feira e dura entre as 23:00 e as 05:00.

As deslocações para trabalhar ou por razões familiares imperativas estão entre as exceções à proibição de circular entre as 23:00 e as 05:00, em vigor em 45 concelhos de Portugal continental.