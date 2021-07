Catarina Martins critica “promiscuidade entre negócio, política e futebol”

A líder do Bloco de Esquerda referiu-se esta sexta-feira às detenções de Joe Berardo e de Luís Filipe Vieira para defender o fim dos privilégios nos negócios imobiliários e financeiros. Catarina Martins falava durante a apresentação da candidata bloquista à câmara de Santa Maria da Feira.

“Há tanta gente que parece tão surpreendida, no Bloco de Esquerda não temos nenhuma surpresa porque sempre denunciámos a promiscuidade entre o negócio, a política e o futebol que faz com que tanta gente não tenha querido fazer as perguntas que se empunham”, afirmou.