“Rui Costa foi promovido a vice-presidente e nessa escolha já estava desenhado este cenário”

O Benfica informou esta sexta-feira que Rui Costa assume, com efeitos imediatos, a presidência do clube, depois de Luís Filipe Vieira ter suspendido funções no cargo.

O comentador da SIC Rui Santos considera que Rui Costa ser chamado “não constitui qualquer tipo de novidade” e que, quando chegou a vice-presidente do clube, já estava previsto este cenário. Considera que o ex-futebolista tem a seu favor o facto de “conhecer bem os meandros do futebol”.

Sobre Luís Filipe Vieira, Rui Santos defende que este cometeu alguns erros, entre os quais o “aproveitamento dos dinheiros” do clube para proveito próprio, algo que considera muito grave.

O comentador SIC afirma ainda que o Benfica está a viver um momento “muito delicado” e que é necessário que as pessoas que estão no clube “façam os possíveis para que a máquina não se desmonte”.