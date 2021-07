Festival da Truta em Manteigas até dia 18 

A truta de Manteigas é nascida e criada nas águas frias do Zêzere e isso faz toda a diferença na qualidade do peixe que tem uma textura mais dura e consistente.

O objetivo do festival é promover o produto típico da região, mas também para dar a conhecer o local onde é produzido, com visitas guiadas ao viveiro, localizado em pleno parque natural da Serra da Estrela, e onde crescem as variedades Fário e Arco-Íris.

Do viveiro que é gerido pelo ICNF saem trutas para repovoamento dos rios e lagoas, mas também para comercialização.

O festival da truta prolonga-se por uma semana. Para além do roteiro gastronómico e visitas ao viveiro, há inúmeros percursos pedestres para descobrir no coração da Serra da Estrela.