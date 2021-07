PSP e GNR em protesto para exigir aumento do subsídio de risco

PSP e GNR protestam hoje em Lisboa para exigir um aumento do subsídio de risco. A primeira concentração foi durante a manhã em frente ao Palácio da Ajuda, onde está decorrer o Conselho de Ministros.

Os polícias contestam a proposta do subsídio de risco apresentada pelo Governo e exigem um suplemento no valor de 430,39 euros.

Às 18:00 manifestam-se na Praça do Comércio, junto aos ministérios da Administração Interna e das Finanças, onde será entregue um memorando conjunto com as reivindicações.

