Festejos do Sporting. Eduardo Cabrita assinou proposta contra vontade da DGS e da PSP

O Ministério da Administração Interna ignorou durante dois meses o pedido do Sporting. Eduardo Cabrita acabou por assinar a proposta contra a vontade da DGS e da PSP.

De acordo com o jornal Expresso, o ministro deu luz verde à solução acordada entre o clube e a Câmara de Lisboa para a celebração do título, apesar da proposta ter sido desaconselhada pela DGS e pela PSP.

O plano de ação policial acabou por só ser preparado no dia anterior ao jogo.

Cabrita diz que Sporting não colaborou no inquérito aos festejos

O ministro da Administração Interna afirmou esta sexta-feira que o Sporting "não respondeu" aos pedidos de esclarecimento da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), no âmbito do inquérito sobre a atuação da PSP nos festejos de campeão nacional de futebol.

"O Sporting Clube de Portugal não respondeu a qualquer dos pedidos de esclarecimento feitos pela IGAI", assegurou Eduardo Cabrita, em conferência de imprensa para apresentação do relatório ao inquérito.

Segundo o ministro, no âmbito deste inquérito à atuação da PSP, foram feitas diligências junto de um "número muito variado de instituições" e "todas responderam e colaboraram com a Inspeção-Geral", com exceção do clube campeão nacional.

A IGAI faz estes pedidos no âmbito de competências próprias estabelecidas na sua lei orgânica, que estabelece o "poder de se dirigir a entidades públicas e privadas no âmbito do cumprimento do seu mandato", adiantou ainda Eduardo Cabrita.

"Recairia já sobre o Sporting esta obrigação" enquanto instituição de utilidade pública, estatuto que determina uma "obrigação especial de cooperação", referiu o ministro, ao adiantar que o relatório será enviado ao Ministro da Educação, que tutela da área do Desporto.

Declarações de Cabrita são de "extrema gravidade", considera Sporting

O Sporting considera que as declarações do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, esta sexta-feira, sobre as comemorações do título do Sporting são de "extrema gravidade". E esclarece que contactou o Ministério da Saúde e participou nas reuniões com as autoridades "de forma colaborativa".

Num comunicado, o clube diz que é "lamentável" o "profundo desconhecimento" do ministro sobre os factos.

"Que não exista nenhuma dúvida, o plano executado na celebração do título, foi resultado de uma proposta discutida, aceite e planeada por todas as partes, sendo que inclusive a proposta original não surge por parte do Sporting CP", lê-se na nota.

O Sporting esclarece que contactou o Ministério da Saúde "atempadamente e de forma proativa" e que tentou, durante três semanas, sensibilizar o Governo para a possível "comemoração espontânea popular", em caso de vitória.

"Reforçamos que o Sporting CP participou nas reuniões de forma colaborativa. Não é o Sporting CP que impõe regras à DGS, PSP, Ministério da Administração de Interna ou ao Governo. É por isso também lamentável que o ministro Eduardo Cabrita afirme que o Sporting CP não respondeu a qualquer pedido de esclarecimento feito pela IGAI. É lamentável e não corresponde à verdade", diz o clube de Alvalade.

Numa reunião presencial no Ministério da Administração, em que foi desenhado o plano, estiveram presentes os "chefes de gabinete do próprio ministro da Administração Interna, do secretário de estado adjunto da Administração Interna, da ministra da Saúde, representantes do COMETLIS/PSP, da DN/PSP, da DGS e da CML", esclarece ainda.

Veja também: