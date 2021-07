PJ detém homem de 38 anos suspeito de atear 16 incêndios na zona da Sertã

Um engenheiro de 38 anos é suspeito de ter ateado 16 fogos florestais nos últimos cinco anos, utilizando retardadores de ignição. Um dos incêndios é causa deflagrou este domingo, na Sertã, e foi entretanto controlado.

A Polícia Judiciária (PJ) acredita que o homem – entretanto detido e a aguardar o primeiro interrogatório – é responsável por milhares de hectares ardidos nos concelhos da Sertã, Proença-a-Nova, Oleiros e Vila de Rei. O primeiro incêndio remonta a 2017.

O incêndio de Mação, em 2017, foi uma tragédia menor entre os fogos que marcaram esse ano. Em julho, as altas temperaturas e o vento forte levou as chamas a ameaçar casas na região, não tendo provocado feridos ou vítimas mortais. Arderam 33 mil hectares de floresta e mato.

Cinco anos depois, a PJ deteve o suspeito de atear esse e outros 15 incêndios nos últimos cinco anos. Trata-se de um engenheiro eletrotécnico de 38 anos, solteiro, e que habita na região do Pinhal Interior.

As autoridades acreditam que agia sozinho e que montava, de forma meticulosa, os temporizadores com chama retardada. Ao todo, as autoridades encontrara, ao longo dos anos, 16 engenhos destes. Através dos retardadores, o suspeito conseguia estar longe do local da ignição quando a combustão iniciasse.

Este domingo, o suspeito terá iniciado quatro fogos na Sertã. Não sabia, no entanto, que estava a ser alvo de localização celular – métodos que são raros na investigação de fogo posto. Também o suspeito não enquadra no perfil de incendiário débil e analfabeto.

A investigação avança que não há mortes ou feridos relacionados com os incêndios ateados pelo suspeito. No que toca à área ardida, os hectares desaparecidos contam-se aos milhares. Só em 2020 sumiram 19 mil hectares nos concelhos de Proença-a-Nova e Oleiros.