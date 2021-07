Incêndio no Algarve. Autoridades investigam hipótese de negligência

Os agricultores que tenham sofrido prejuízos com o incêndio que atingiu este fim de semana os concelhos de Monchique e Portimão já podem reportar as perdas à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve.

As autoridades estão a investigar a hipótese de negligência no início do fogo que ficou extinto ao final de domingo, depois de um dia de rescaldo.

Durante esta segunda-feira estiveram presentes meios e homens para evitar reacendimentos. As 68 pessoas que tiveram de ser retiradas de casa no sábado já regressaram às respetivas habitações.

O incêndio, que este fim de semana atingiu os concelhos de Monchique e Portimão, afetou uma área de mais de 2.000 hectares.

O fogo começou no sábado de manhã ficou dominado em menos de 24 horas. Contudo, só foi dado como extinto no domingo depois de um dia de rescaldo.

No sábado, o vento forte, a temperatura elevada, acima dos 40.ºC, e a humidade reduzida dificultaram o trabalho dos quase 500 bombeiros no combate às chamas.

O fogo terá começado próximo de uma Associação no sítio do Tojeiro.

