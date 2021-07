Violência em Reguengos de Monsaraz. Autarquia vai pedir audiência urgente ao MAI

A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz vai pedir uma audiência urgente ao Ministério da Administração Interna por causa do que diz ser a redução de efetivos no posto de Comando da GNR. Esta questão surge também na sequência da atuação dos militares perante os desacatos e tentativa de homicidio por atropelamento no passado fim de semana.

O distúrbio começa por volta das 22:30 de sexta-feira. Um grupo tentar entrar num café, mas o acesso é negado por falta de certificado covid. É o mesmo grupo que provoca as agressões que chama os militares da Guarda Nacional Republicana.

Pouco depois, chega uma segunda viatura com mais ocupantes do mesmo grupo e a ocorrência agrava-se. A GNR aciona reforços.

O atropelamento provocou três feridos ligeiros. O autor já está devidamente identificado e em causa está uma tentativa de homicidio por atropelamento. Uma das vitimas teve de receber tratamento hospitalar.

A Cãmara Municipal de Reguengos de Monsaraz fala numa redução de cerca de 50% do efetivo da GNR em cerca de 10 anos. A autarquia prepara um pedido de audiência muito urgente ao ministro da Administração Interna.

O atropelamento está a ser investigado pela Polícia Judiciária. A GNR já instaurou um processo de averiguações.