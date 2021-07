Bruxelas aponta escassez de recursos humanos como desafio na Justiça portuguesa

A eficiência do sistema judicial português "continua a ser um desafio", especialmente para os tribunais administrativos e ficais, considera a Comissão Europeia, que sublinha os esforços em curso para fazer face à escassez de recursos humanos.

As observações constam do capítulo dedicado a Portugal no relatório anual de 2021 sobre o Estado de direito na União Europeia, elaborado pela Comissão Europeia e hoje divulgado, que avalia os desenvolvimentos ocorridos desde setembro do ano passado, aprofundando a análise das questões identificadas no relatório anterior (o primeiro de sempre produzido pelo executivo comunitário), e levando em linha de conta o impacto da pandemia de covid-19.

Começando precisamente por apontar que "a eficiência do sistema judicial português continua a ser um desafio", tal como já considerara no relatório anual de 2020, o executivo comunitário nota que "o Governo está a tomar medidas para responder a este desafio, em particular reforçando os centros de arbitragem administrativa e criando equipas de reação rápida", estando ainda em curso "medidas para resolver o défice de recursos humanos e para investir na digitalização".

Também a nível do combate à corrupção, o relatório nota que o Governo aprovou a Estratégia Anti-Corrupção para 2020-2024, que está a aguardar votação na Assembleia da República, e "propôs medidas para assegurar um tratamento mais eficiente de casos complexos de corrupção", mas, também neste caso, observa que, "embora os esforços para melhorar o historial das investigações e processos de corrupção prossigam, as autoridades judiciais consideram a falta de recursos para a polícia e para a acusação uma preocupação".

"As relações hierárquicas no seio do Ministério Público continuam a ser objeto de discussão"

O relatório indica também que, "na sequência de repetidas preocupações relativas à atribuição de processos nos tribunais, o Conselho de Magistratura está a tomar medidas para melhorar a gestão dos processos, através de uma maior transparência no sistema de atribuição", estando em curso iniciativas para reforçar a integridade no sistema judicial, "em particular através da preparação de códigos de conduta para magistrados".

"As relações hierárquicas no seio do Ministério Público continuam a ser objeto de discussão, e a questão está a ser analisada no Supremo Tribunal Administrativo. As reformas do processo penal estão em discussão para permitir um tratamento mais atempado de casos complexos. É importante que estas questões sejam abordadas em consulta com todos os intervenientes relevantes e tenham em conta as normas europeias", argumenta a Comissão Europeia.

Relativamente à comunicação social, e notando que "o Governo pôs em prática medidas de apoio específicas aos meios de comunicação social para mitigar as dificuldades" provocadas pela pandemia de covid-19, o relatório indica que "o quadro legislativo assegura a proteção dos jornalistas" mas, ainda assim, "houve casos de ameaças e limitações às atividades profissionais dos jornalistas, incluindo um caso de vigilância procurando identificar as fontes dos jornalistas, no qual a Procuradoria-Geral da República lançou uma investigação a ser examinada pelo Conselho Superior do Ministério Público", numa alusão ao caso «e-toupeira».

"As partes interessadas apontam igualmente para a falta de qualquer recolha sistémica de dados relacionados com ameaças ou violência contra jornalistas, em particular 'online'", acrescenta.

O capítulo dedicado a Portugal neste relatório anual sobre o Estado de direito termina com a observação de que, "embora o espaço da sociedade civil seja considerado aberto, estão a surgir novos desafios, em particular devido a casos de hostilidade e pressão contra organizações da sociedade civil e defensores dos direitos humanos".