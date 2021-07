Fátima com dois itinerários para os peregrinos que começam a regressar

O Santuário de Fátima está a disponibilizar aos peregrinos duas propostas para conhecerem os vários espaços, numa perspetiva espiritual, com base no tema que marca aquele templo mariano até 2023: "Como Maria, Portadores da Alegria e do Amor".

Segundo informação do Santuário, o Itinerário do Peregrino está disponível nos postos de distribuição do Recinto de Oração e na zona dos Valinhos e Aljustrel.

O primeiro começa na Cruz Alta, seguindo para a Capelinha das Aparições. No piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, os peregrinos são convidados a contemplar os espelhos de água e a rezar na Capela do Santíssimo Sacramento.

Seguem-se os painéis de vidro da fachada da Basílica da Santíssima Trindade, passando pelo monumento ao Muro de Berlim, terminando na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde se encontram os túmulos dos três videntes -- Jacinta, Francisco e Lúcia.

O itinerário da zona dos Valinhos e Aljustrel leva os peregrinos pela Via-Sacra no Caminho dos Pastorinhos, seguindo até à Loca do Cabeço e monumento dos Valinhos, com os fiéis a serem também convidados a visitar o Poço do Arneiro e a casa de Francisco e Jacinta.

Os itinerários estão disponíveis em papel, em sete idiomas - português, espanhol, italiano, francês, alemão, polaco e inglês -, de forma gratuita, informou esta quarta-feira o Santuário.

Fátima está a registar um gradual regresso dos peregrinos, depois das limitações originadas pela pandemia de covid-19 desde março de 2020.