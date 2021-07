Defesa de Vieira entrega requerimento para pagar caução de 3 milhões de euros

A defesa de Luís Filipe Vieira entregou esta quinta-feira um requerimento para pagar a caução de três milhões de euros. Para tal, de acordo com a TSF, o ex-presidente do Benfica quer usar ações do clube e um imóvel que vale mais de um milhão de euros.

É a segunda maior caução alguma vez aplicada em democracia por um tribunal português.

O Ministério Público tem de se pronunciar sobre o requerimento antes da decisão do juiz Carlos Alexandre.

Luís Filipe Vieira está em prisão domiciliária, foi um dos quatro detidos na Operação Cartão Vermelho.

Para os outros três arguidos, o juiz também exigiu cauções, mas sem medidas privativas da liberdade: 2 milhões de euros para o empresário José António dos Santos, 600 mil euros para Tiago Vieira e 300 mil euros para o empresário Bruno Macedo.