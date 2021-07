Divulgada fotografia de Luís Filipe Vieira com o empresário John Textor

A SIC falou em exclusivo com José António dos Santos, conhecido por Rei dos Frangos. O empresário é arguido na Operação Cartão Vermelho, que envolve Luís Filipe Vieira.

Esta segunda-feira, o Jornal i divulgou uma fotografia que mostra o ex-presidente do Benfica com John Textor, o empresário norte-americano que quer comprar 25% das ações do clube "encarnado".

Vieira e Textor encontraram-se em abril, em Torres Vedras, na Avibom, a empresa de José António dos Santos. Vieira ao lado de John Textor, enquanto segura uma camisola do Benfica, com o nome de Textor e o número 10.

O encontro terá estado a ser vigiado pelos investigadores e terá contado também com a presença de Carlos Janela.

O empresário norte-americano garante que a visita a Portugal incluiu passagens pelo Estádio da Luz e pelo centro de estágio do Seixal, à vista de todos e, por isso, não desconfiou que o negócio pudesse estar a ser feito às escondidas dos restantes dirigentes do Benfica.

John Textor mantém o interesse na compra de 25% das ações da SAD do Benfica, mas encontra na nova direção presidida por Rui Costa um grande obstáculo.

Na semana passada, o Benfica avisou que vai usar o poder de veto, caso a proposta esteja em cima da mesa em assembleia-geral de acionistas.

O empresário insiste em vir a Lisboa - em breve, garante - mesmo perante a recusa dos dirigentes "encarnados" em recebê-lo.

Luís Filipe Vieira tem mantido o silêncio, à exceção das cartas de demissão que enviou ao Benfica.

