A direção do Benfica vai reunir-se esta sexta-feira para formalizar as alterações necessárias à composição dos dirigentes do clube.

Esta noite na SIC notícias, o comentador David Borges considerou que Rui Costa devia ter assumido apenas a posição de presidente substituto do Benfica.

"O fim de Luís Filipe Vieira não foi agora", afirmou o comentador da SIC David Borges.

Já José Manuel Freitas realça que não houve uma posição formal dos dirigentes.

Luís Filipe Vieira demite-se do Benfica

Numa carta enviada aos órgãos sociais do clube e da SAD, Vieira considera que, perante as acusações no processo Cartão Vermelho, não tem condições para continuar como presidente, cargo que ocupava desde novembro de 2003.

Vieira está impedido pelo tribunal de contactar administradores da SAD e isso coloca em causa a gestão da sociedade comercial.

Esta decisão surge depois do ultimato feito pela própria SAD do clube: ou Vieira saía por vontade própria ou acabaria expulso.