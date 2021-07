Rui Costa: "Iremos ter tempo para conversar e analisar a situação atual do clube"

Na passada sexta-feira, dia 9 de julho, Rui Costa adiantou que em breve iria abordar o assunto das eleições antecipadas. O Benfica vai realizar esta terça-feira, às 17:00, a reunião ordinária quadrimestral dos órgãos sociais, em que estará em análise a atual situação do clube.

Perante a suspensão do mandato de Luís Filipe Vieira,o ex-futebolista assumiu, com efeitos imediatos, a presidência da Administração SAD do Benfica na passada sexta-feira, dia 9 de julho. As primeiras declarações do atual presidente dos encarnados revelaram objetivos como "colocar sempre os interesses do clube à frente".

Rui Costa: “Colocarei sempre os interesses do clube à frente”

Contudo, perante a rápida ascendência ao cargo, as reações multiplicaram-se. Os adeptos esperam por eleições até ao final do ano e a oposição a Luís Filipe Vieira também não vê outra alternativa.

Conselho Fiscal do Benfica iliba Rui Costa

Rui Costa esteve envolvido noutra polémica. Um grupo de sócios das águias suspeitava que o atual presidente violou os estatutos do clube. Em causa estavam negócios do Benfica com a empresa Footlab, que alegadamente pertence a Rui Costa.

Contudo, a resposta do Conselho Fiscal do clube dos encarnado é de que Rui Costa não violou os estatutos do Benfica.

O Conselho Fiscal diz que as relações comerciais entre a empresa e o Benfica aconteceram antes de outubro do ano passado, altura em que Rui Costa ainda não fazia parte dos órgãos sociais do clube. Não tendo, por isso, violado os estatutos.

Luís Filipe Vieira magoado com Rui Costa

O advogado de Luís Filipe Vieira afirmou esta segunda-feira que o seu constituinte "está a ponderar" retomar as funções como presidente do Benfica e que se mostrou "amargurado" quando soube que Rui Costa tinha assumido a presidência do clube.

