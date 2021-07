Luís Filipe Vieira tem 30 dias para deixar a SAD do Benfica

O Benfica comunicou, esta quarta-feira, à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM) que Luís Filipe Vieira vai ser afastado do cargo de presidente nos próximos 30 dias.

O clube justifica esta decisão com as medidas de coação impostas no âmbito da Operação Cartão Vermelho, que impedem Vieira de contactar com os restantes membros da direção do clube.

"A Benfica SAD informa que o Conselho Fiscal comunicou ao Conselho de Administração que, perante o teor daquelas medidas de coação, em especial a proibição de contactar com os demais membros do Conselho de Administração, situação que, na verdade, resulta na impossibilidade de exercer funções como membro do órgão de administração, declarará, nos termos previstos no artigo 401.º do Código das Sociedades Comerciais, o termo das funções do Sr. Luís Filipe Vieira como membro do Conselho de Administração no prazo de 30 dias, salvo se entretanto o Sr. Luís Filipe Vieira deixar de exercer o referido cargo ou a causa de impossibilidade de exercício desse cargo cessar. O Conselho Fiscal salientou ainda que esta sua decisão é tomada ponderando os interesses da Benfica SAD e a necessidade de transmitir, com clareza e transparência a todos os stakeholders da Benfica SAD, informação acerca da composição e do funcionamento do Conselho de Administração", lê-se no comunicado.