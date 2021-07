Venda de ações do Benfica. Juiz diz que Luís Filipe Vieira foi intermediário 

A SAD do Benfica confirma que José Manuel dos Santos, conhecido como "rei dos frangos" e arguido na Operação Cartão Vermelho, tem um acordo para vender 25% do capital social da sociedade ao empresário americano, John Textor.

O juiz Carlos Alexandre acredita, a partir da investigação do Ministério Público, que Luís Filipe Vieira fez de intermediário para a venda de ações.

No despacho judicial, a que a SIC teve acesso, o juiz diz que Vieira terá dado documentos de José António dos Santos a José Guilherme, empresário da construção civil e investigado no processo Monte Branco.

O magistrado escreve mesmo que "Luís Filipe Vieira fez de port parole (intermediário), levando cartas de José António dos Santos para José Guilherme, que pelo caminho abria".

Em causa estaria a negociação da venda de 25% das ações.

LUÍS FILIPE VIEIRA SUSPENDE FUNÇÕES

Luís Filipe Vieira, que suspendeu funções na presidência do Benfica, foi um dos quatro detidos numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do clube e Novo Banco.

Vieira, que está em prisão domiciliária até à prestação de uma caução de três milhões de euros, e proibido de sair do país, está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.

Segundo o Ministério Público, o empresário provocou prejuízos ao Novo Banco de, pelo menos, 45,6 milhões de euros, compensados pelo Fundo de Resolução.

No mesmo processo foram detidos, para primeiro interrogatório judicial, o seu filho Tiago Vieira, o agente de futebol e advogado Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, todos indiciados por burla, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e fraude fiscal.