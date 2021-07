Luís Filipe Vieira terá sido destacado para o Benfica por Ricardo Salgado 

O juiz Carlos Alexandre entende que Luís Filipe Vieira foi destacado para o Benfica por Ricardo Salgado.

No despacho, a que a SIC teve acesso, o magistrado descreve uma relação próxima entre os dois e revela, a partir da investigação, que Vieira chegou a dizer que se não se recandidatasse ao cargo seria "cilindrado".

Luís Filipe Vieira entrou no Benfica em 2001 como diretor e, dois anos depois, foi eleito presidente.

Durante 18 anos à frente do clube, terá chegado e permanecido no cargo, no entender do juiz Carlos Alexandre, por vontade de Ricardo Salgado.

"Primeiro foi para o Benfica porque foi para lá 'destacado' por Ricardo Salgado, com uma linha de tesouraria sem fim (...) Depois de ir para o Benfica, concentrou os financiamentos no BES que se afadigava em emprestar dinheiro", escreve o magistrado no despacho.

LUÍS FILIPE VIEIRA SUSPENDE FUNÇÕES

Luís Filipe Vieira, que suspendeu funções na presidência do Benfica, foi um dos quatro detidos numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do clube e Novo Banco.

Vieira, que está em prisão domiciliária até à prestação de uma caução de três milhões de euros, e proibido de sair do país, está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.

Segundo o Ministério Público, o empresário provocou prejuízos ao Novo Banco de, pelo menos, 45,6 milhões de euros, compensados pelo Fundo de Resolução.

No mesmo processo foram detidos, para primeiro interrogatório judicial, o seu filho Tiago Vieira, o agente de futebol e advogado Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, todos indiciados por burla, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e fraude fiscal.