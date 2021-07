"Tenho o sentimento de uma grande dívida para com Otelo, apesar dos pesares"

João Soares, um dos rostos do Partido Socialista, reagiu este domingo à morte do antigo capitão de Abril, Otelo Saraiva de Carvalho. Na SIC Notícias, lembrou o estratega e coordenador do plano de ação do 25 de Abril.

"Tenho um sentimento de grande dívida para com Otelo, apesar dos pesares", afirmou João Soares, referindo-se ao envolvimento de Otelo Saraiva de Carvalho nas Forças Populares 25 de Abril, organização armada responsável por vários atentados em mortes.

De acordo com o socialista, a revolução do 25 de Abril deve-se, em larga medida, a Otelo e o que aconteceu depois "já é outra história com aspetos condenáveis". Lembrou o antigo capitão de Abril como um homem desapegado do poder e dos interesses materias.

"Não era um homem comandado por nenhum partido", apontou.

Apesar da "mancha" das FP25, João Soares considera que hoje é dia de sublinhar o "desapago do poder" e a "dívida que temos para com alguém que nos devolveu a liberdade".