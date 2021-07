Jovem que empurrou rapaz atropelado no Seixal diz que se tratou de "uma partida" que correu mal

Adolescente de 13 anos que empurrou o colega de 12, momentos antes de este ser atropelado, foi ouvida na semana passada pelo Ministério Público do Seixal. A jovem diz que o episódio “foi apenas uma partida” que correu mal e assegura que não se revê nas acusações que lhe fazem de bullying.

O vídeo tornou-se viral: mostra os momentos de pânico vividos por um jovem de 12 anos que é perseguido por colegas que se vão rindo e gritando, ao mesmo tempo que filmam o momento. O jovem foge uma primeira vez para o outro lado da estrada. E, entre encontros e insultos constantes, tenta fugir uma segunda vez mas é atropelado.

Segundo o jornal Público, está a ser levado a cabo um inquérito pelo Ministério Público do Seixal com o objetivo de apurar as circunstâncias que levaram o rapaz de 12 anos a fugir para a estrada.

Apesar de haver vários intervenientes neste acontecimento, segundo as testemunhas já ouvidas pelo Ministério Público, a jovem de 13 anos parece ser o centro do problema. Dizem mesmo que este não foi o primeiro episódio de bullying ao qual assistiram.

No entanto, a jovem não se reconhece nas acusações de bullying que lhe são feitas. Diz que a ideia era apenas aparecer de repente e pregar um susto ao rapaz. A mãe da jovem afirma estar preparada para o que vier, até mesmo para a filha ser sujeita a uma medida tutelar educativa.

O advogado que representa o inquérito alerta para as acusações em praça pública, afirmando que são contraproducentes, sobretudo estando em causa uma menor. Garante que a lei tutelar educativa não é acusatória e que tem como objetivo educar os jovens.

