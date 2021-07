Os quatro portugueses suspeitos de abuso sexual contra duas jovens espanholas nas Astúrias deverão conhecer hoje as medidas de coação.



Os homens permanecem em prisão preventiva depois de terem sido ouvidos em tribunal.

Alegam que os atos foram consentidos, ao contrário da versão das vítimas que os acusam de ser autores de uma violação múltipla na madrugada de sábado.

À polícia, as duas jovens espanholas de 22 e 23 anos disseram que foram agredidas e forçadas a ter relações sexuais com os quatro portugueses. Tudo aconteceu sem que os vizinhos se apercebessem.

Segundo o relato das vítimas, no caminho para a pensão juntou-se um outro homem e, ao chegarem à sala, encontraram dois outros portugueses que as obrigaram a manter relações sexuais com todos eles.

Posteriormente, as jovens foram transferidas para o hospital de Gijon para serem submetidas a um exame médico.