Censos 2021. Barrancos é o concelho do país que perdeu mais população

O Baixo Alentejo perdeu quase 12 mil habitantes nos últimos 10 anos, segundo os resultados provisórios dos Censos 2021. A vila alentejana Barrancos é o município do país com a maior descida do número de habitantes, em termos percentuais.

São cada vez menos as pessoas que passeiam pelas ruas de Barrancos, no distrito de Beja. Por aqui, toda a gente conhece alguém que tenha abandonado a terra por oportunidades de trabalho noutras zonas do país.

Em 10 anos, Barrancos perdeu mais de 21% da população. É o maior decréscimo registado em Portugal, segundo os resultados preliminares dos Censos 2021.

A autarquia não ficou surpreendida com estes dados e salienta a falta de oportunidades de trabalho no concelho. Pede apoios para as empresas se instalarem na região como uma solução para a fixação de pessoas.

Barrancos encabeça a lista de municípios que mais população perdeu, em termos percentuais. A região do Baixo Alentejo tem quase 12 mil habitantes a menos do que em 2011, uma descida populacional de 9,3%.

