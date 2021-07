Este ano em Portugal já morreram 58 pessoas por afogamento, segundo os dados da Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores (FEPONS).

As mortes ocorreram em zonas não vigiadas e mais de metade ocorreram em rios, segundo os dados inscritos no relatório do Observatório de Afogamento da FEPONS, que tem os dados de janeiro a junho.