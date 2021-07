Censos 2021. Portalegre perdeu 10,3% da população em 10 anos

Os resultados preliminares dos Censos 2021 mostram que Portugal perdeu 214.000 habitantes nos últimos 10 anos. A perda mais acentuada verifica-se no Alentejo, com a capital do Alto Alentejo a registar 22.368 habitantes.

O envelhecimento da população explica os números, mas também a saída voluntária de muita gente em idade ativa.

Portalegre perdeu população em todas as freguesias e isso tem reflexo nos negócios e na vida empresarial da cidade e da região. Os apelos não são novos, mas ganham agora outro relevo se apoiados nas estatísticas da demografia.

Logo a seguir a Portalegre foram Castelo Branco, Guarda e Évora.

