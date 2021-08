As médias dos exames do ensino secundário baixaram em quase todas as disciplinas, mas mantêm-se positivas. Os resultados saíram esta segunda-feira e à semelhança do ano passado só teve de fazer a prova quem precisa para entrar no ensino superior.

As médias descerem a 20 disciplinas, de um total de 24. Todas ficaram acima de 10 valores com a exceção de física e química que ficou nos 9,8.

Este ano vão abrir mais de 52 mil vagas no ensino superior. O concurso arranca na sexta-feira.