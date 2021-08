Alunos do ano passado tiveram exame de Matemática "mais fácil"

O presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática disse esta terça-feira que o exame do ano passado foi mais fácil e, por esse motivo, os alunos que se candidatem aos cursos com médias mais elevadas este ano não estão no mesmo patamar de igualdade.

O Governo não vai, para já, reforçar as vagas de acesso ao Ensino Superior para compensar as más notas nos exames nacionais. A decisão está a gerar controvérsia entre os professores, sobretudo na disciplina de Matemática A.

Os docentes dizem que os melhores alunos deste ano estão em desvantagem em relação aos que se vão candidatar com o exame do ano passado e dizem mesmo que é uma questão de justiça.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior explica que se for preciso irá tomar decisões apropriadas.

O aumento das vagas está, no entanto, dependente do número de candidaturas deste ano. O concurso de acesso ao Ensino Superior abre na próxima sexta-feira.