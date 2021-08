O juiz Carlos Alexandre aceitou a nova proposta de Luís Filipe Vieira para o pagamento da caução de 3 milhões de euros, no âmbito da Operação Cartão Vermelho.



O ex-presidente do Benfica propôs, como garantia, a entrega de dinheiro e imóveis avaliados em 2,8 milhões de euros, em nome de sociedades dos dois filhos.

Na semana passada, o juiz havia recusado a proposta de caução apresentada por Vieira, que incluía ações no clube e mais 400 mil euros, que correspondiam a parte de um imóvel avaliado em 1,2 milhões de euros.

Em causa estavam as ações do Benfica que Vieira - que detém 3,28% da SAD - apresentou para pagar a caução. O Ministério Público (MP) entendeu que o valor das ações não deve ser o atual valor de mercado, devido ao interesse do empresário norte-americano John Textor em adquirir 25% da SAD benfiquista.

Carlos Alexandre aplicou também como medidas de coação a Luís Filipe Vieira a proibição de sair do país, com a entrega do passaporte, e de contactar com os outros arguidos do processo: o empresário José António dos Santos e o advogado e agente Bruno Macedo, sendo a exceção o filho do ex-presidente, Tiago Vieira, outro dos quatro detidos.

Em causa, segundo o MP, estão "negócios e financiamentos em montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades", ocorridos "a partir de 2014 e até ao presente", suscetíveis de configurar "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento".