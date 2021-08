Um despiste de uma ambulância de transporte de doentes não urgentes fez dois feridos, sendo que o que inspira mais cuidados é um bombeiro motorista que apresenta vários traumatismos, disse esta segunda-feira à Lusa fonte do CDOS de Bragança.

"A ambulância de transporte de doentes não urgentes despistou-se junto à localidade de Samões, no concelho de Vila Flor, acabando por capotar. No veículo seguia o motorista (bombeiro) e um doente que ficou com ferimentos ligeiros", concretizou o comandante Distrital de Operações e Socorro de Bragança, Noel Afonso.