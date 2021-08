Urgência de obstetrícia do hospital de Setúbal corre o risco de encerrar

A falta de médicos pode levar ao encerramento da urgência de obstetrícia no hospital de Setúbal, o alerta veio da Ordem dos Médicos, mas a fonte hospitalar garante que o serviço está assegurado, pelo menos, nos próximos dias.

Há vários anos que o hospital de Setúbal tem falta de médicos. A situação voltou a piorar recentemente quando os profissionais de saúde estavam impedidos de sair do Serviço Nacional de Saúde por causa da pandemia.

A proibição já foi levantada e vários médicos saíram para o privado. O serviço conta agora com 11 profissionais e devia ter 24.

Na passada quarta-feira, a urgência de obstetrícia do hospital de Setúbal esteve fechado durante 24 horas com as grávidas a serem encaminhadas para outros hospitais da região. Dois dias depois o diretor do serviço demitiu-se.

