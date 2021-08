Incêndios. "Decisões na Proteção Civil são lentas"

Fernando Curto, presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, considera que a "constante adaptação de meios" é um dos "grandes problemas" no combate aos incêndios em Portugal.

"Há situações que me parece que demoram tempo demais. Não sei se será da burocracia ou da decisão", afirma.

Na SIC Notícias, afirma que as decisões da Proteção Civil ao longo dos anos "são cíclicas, mas lentas".

O responsável apela ainda à aposta na profissionalização de todos os bombeiros, sem diferenças entre profissionais e voluntários.

Os 'drones' da Força Aérea são reativados este sábado para reforçar a capacidade de vigilância aérea e deteção de fogos, após levantamento das restrições causadas por uma avaria, indicou esta sexta-feira o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

Em comunicado, o EMGFA explicou que os veículos aéreos não tripulados ('drones') voltam a operar desde as bases de Beja e da Lousã.

"O levantamento das restrições relativas à operação destes veículos deve-se ao teor da avaria que foi identificada no 'drone' acidentado no passado dia 11 de agosto e à reduzida probabilidade de esta vir acontecer novamente, conforme conclusões do relatório preliminar da Comissão Central de Investigação da Inspeção Geral da Força Aérea", revela ainda a nota enviada às redações.