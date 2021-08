Incêndio de Odemira pode chegar a Silves

O incêndio que lavra desde quarta-feira no concelho de Odemira, Beja, já chegou a Monchique e ameaça alastrar também a Silves, no distrito de Faro. No combate às chamas estão centenas de bombeiros.

Pelo menos 17 pessoas foram retiradas de casa, por prevenção, nos três concelhos. O incêndio mantém duas frentes ativas, mas o combate tem sido dificultado pelo vento e pela falta de acessos terrestres.

"O incêndio já atinge parte do concelho de Monchique e [os operacionais] estão a trabalhar no sentido de o incêndio não entrar no concelho de Silves. Não há garantia de que isso não venha a acontecer, mas trabalham nesse sentido", disse o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O responsável precisou ainda que "não há, neste momento, previsão da necessidade" de retirar mais pessoas das zonas ameaçadas pelo incêndio, além das 17 pessoas já deslocadas.

Durante a noite, a GNR cortou a estrada municipal 266, em Monchique, sendo permitida apenas a circulação de viaturas de emergência.

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas um civil que ficou em estado grave com queimaduras nas vias aéreas, e um bombeiro que sofreu uma entorse.

No combate ao fogo estão envolvidos mais de 650 operacionais, apoiados por 231 viaturas e 12 máquinas de rasto. Aguarda-se a reativação dos meios aéreos, durante a manhã, para ajudar no combate às chamas.

"É um incêndio que é favorecido pelo vento que se faz sentir no local, mas também acompanhando a topografia nesta zona do território", uma "zona montanhosa, de acessos difíceis", explicou o comandante. "Em alguns segmentos do incêndio, não existem acessos a meios terrestres", acrescentou.

