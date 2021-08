O plano de contingência do PCP para a Festa do Avante

A edição deste ano da Festa do Avante terá testes rápidos e autotestes à entrada do recinto e o uso da máscara será apenas recomendado. O parecer da Direção-Geral da Saúde sobre as medidas será conhecido nos próximos dias.

A experiência em 2020 correu bem e o PCP quer repetir. Desta vez com a ajuda da vacinação, que poderá fazer da máscara, apenas uma recomendação.

Fazem fé na percentagem de vacinados e no plano de contingência enviado para a Direção-Geral da Saúde com as medidas previstas para os mais de 30 hectares de recinto.

Logo à entrada será pedido o certificado digital e haverá uma área para testes rápidos ou autotestes.

Lá dentro será recomendado o uso de máscara nos locais indicados e haverá mais espaços abertos, circuitos de circulação, pontos com álcool gel, distâncias de segurança e lugares marcados nos espetáculos.

O PCP espera contar, desta vez, com mais de 16 mil pessoas no recinto, depois de, no ano passado, a DGS ter imposto uma lotação máxima.

Menos pessoas e mais despesas. Contas feitas depois da Festa, um prejuízo de 930 mil euros.

Recusaram revelar o orçamento e o número de bilhetes já vendidos para a 45.ª Festa do Avante, onde também se celebra o centenário do PCP.