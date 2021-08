"Ao Km" pelos Passadiços do Paiva e pela Ponte 516

“Ao Km” vamos até aos Passadiços do Paiva e passamos a ponte suspensa. A novidade no percurso do rio Paiva é uma ponte que se eleva a 157 metros de altura e tem 516 metros de cumprimento – que lhe dá o nome de Ponte 516.

Olhar para baixo pode provocar vertigens, mas o percurso traz uma vista diferente sobre a paisagem do Arouca Geopark.

Os oito quilómetros dos trilhos do Paiva abrem o apetite. A cozinha do Chef Ricardo Semblano apresenta algumas das iguarias da região.

Aproveite ainda a viagem para conhecer algumas das obras de artesanato que por aqui se fazem: desde os bordados típicos às miniaturas das casas de xisto.

Para um final em grande fica a sugestão: a escadaria da ponte romana permite acompanhar a margem esquerda do rio Paiva.

A paisagem rochosa esculpida pela persistência do rio é inesquecível e deixa uma vontade de voltar.

