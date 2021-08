União Zoófila em "choque" com "homenagem indigna" a João Moura  

A União Zoófila mostra-se em "choque" e contra a "homenagem indigna" ao cavaleiro tauromáquico João Moura, que foi detido em 2020 por suspeitas de maus-tratos a animais de companhia.

Em causa está o tributo a João Moura, agendado para esta quinta-feira, no Campo Pequeno.

Numa publicação partilhada nas redes sociais, a organização de proteção dos animais condena a homenagem e apela à população que manifeste a sua indignação: "Que se façam ouvir. Por eles."

"Não só em pleno Século XXI ainda se homenageiam autores de barbáries como as que ainda existem na nossa sociedade, como a tortura animal para espetáculo visual dantesco, como neste caso em concreto se homenageia uma pessoa que está com um processo-crime em curso por maus-tratos a animais (poderiam até ser os que morrem na arena, mas ainda não percorremos esse caminho), neste caso a pelo menos 18 cães que se encontravam em condições não menos do que deploráveis, literalmente a morrer à fome.", lê-se na publicação.