"Há de haver um dia" em que será uma mulher a liderar o PS

A líder parlamentar do PS diz que há de chegar o tempo em que será uma mulher a liderar o partido, mas sublinha que esse dia ainda não chegou. Ana Catarina Mendes desvalorizou ainda as escolhas feitas para a Mesa do Congresso.

"O tempo há de fazer-se e é evidente que hoje, com tantas mulheres na vida política em todos os partidos, há de haver um dia em que teremos uma mulher à frente dos destinos (do PS). Este não é esse tempo", declarou.

A dirigente socialista falava aos jornalistas à chegada ao Portimão Arena, para o 23.º Congresso do PS, após questionada sobre a possibilidade de uma mulher liderar o partido, o que nunca aconteceu desde a fundação do PS, em 1973.

Ana Catarina Mendes esclareceu que vai discursar perante os delegados "sobre o país" e "sobre o papel do parlamento" e também sobre o PS "como fator de estabilidade", plural, com várias correntes e "sobretudo fiel aos valores da esquerda democrática".

O 23.º Congresso Nacional do PS decorre até domingo, devendo confirmar uma linha de continuidade estratégica do partido, liderado por António Costa.

