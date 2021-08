"Não há nenhum sinal sobre" sucessão de Costa, diz Carlos César

O presidente do PS diz que convidou os quatro potenciais sucessores de Costa para estar na mesa do Congresso pela sua notoriedade e não por serem eventuais candidatos à liderança.

Carlos César rejeitou que o partido estivesse a dar um sinal sobre a sucessão de António Costa ao colocar, na mesa do congresso, ao lado do atual secretário-geral, quatro dos potenciais candidatos: Pedro Nuno Santos (ministro das Infraestruturas e da Habitação), Fernando Medina (presidente da Câmara de Lisboa (Ana Catarina Mendes (líder parlamentar) e Mariana Vieira da Silva (ministra de Estado e da Presidência) ao lado do atual secretário-geral.

