"Ser homossexual não é um comportamento, é uma identidade"

A vida privada dos políticos pouco é dada a conhecer pelos próprios e, muitas vezes, chega a ser usada como arma de arremesso em campanhas ou corridas às lideranças dos partidos.

No final de março de 2002, pairava a dúvida sobre quem Durão Barroso iria convidar para formar Governo. Nuno Morais Sarmento era apontado como um dos possíveis ministros.

Na SIC Notícias, perante o país, Morais Sarmento manteve a dúvida sobre o futuro político e preferiu desvendar um passado de adição às drogas. Uma semana depois, tomava posse como ministro da Presidência.

Paulo Rangel foi o mais recente político a divulgar aspetos privados, mas há outros casos em Portugal.

Um tema que esteve em debate, esta segunda-feira, na Edição da Noite, com a presença da jornalista Ângela Silva, do politólogo António Costa Pinto, do comentador SIC Paulo Baldaia e de Paulo Côrte-Real, professor universitário e ativista pelos direitos LGBT.