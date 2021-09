"A senhora ministra entrou pela loja aos berros"

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado acusa a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública de ter "destratado" e "gritado" com funcionários da Loja do Cidadãos das Laranjeiras, no passado sábado.

Num esclarecimento enviado à SIC, Alexandra Leitão confirmou que esteve no local, mas rejeitou ter insultado os trabalhadores.

A ministra alega ter encontrado um cidadão à espera para ser atendido há mais de 10 horas, tendo dado "indicação para que fosse atendido imediatamente".

O Sindicato garante que tem testemunhas do sucedido.

A SIC esteve na Loja do Cidadãos das Laranjeiras, conversou com alguns trabalhadores, mas não conseguiu confirmar ou desmentir as acusações.