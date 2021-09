Juízes enviam carta solidária ao diretor da PSP sobre o caso do juiz negacionista

A Associação Sindical dos Juízes repudia o comportamento do juiz negacionista Rui Fonseca e Castro e está solidária para com os agentes insultados pelo magistrado. Numa carta enviada ao diretor nacional da PSP, a que a SIC teve acesso, os juízes falam de um comportamento que envergonha toda a classe. A PSP vai apresentar uma queixa junto do Ministério Público.

Está suspenso de funções, mas ainda é juiz. O comportamento de Rui Fonseca e Castro perante os agentes da PSP é, por isso, censurado pela Associação Sindical dos Juízes.

Numa carta enviada ao Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, o presidente do sindicato fala de uma lamentável situação, um comportamento que não é próprio dos juízes, que não dignifica a justiça e que envergonha toda uma classe.

Na carta a que a SIC teve acesso, os juízes sublinham que a postura de Rui Fonseca e Castro contrasta com a atuação legítima dos elementos da PSP.

Os agentes foram insultados por terem pedido que o juiz e alguns dos negacionistas que aqui se manifestavam colocassem a máscara.

Rui Fonseca e Castro preparava-se para entrar no Conselho Superior da Magistratura para se defender no processo disciplinar de que é alvo.

O procedimento aberto pelo incitamento à desobediência das regras sanitárias e por declarações públicas que contrariam a existência da pandemia pode determinar que Rui Fonseca e Castro seja expulso da magistratura.